قائد الجيش الإيراني: أقصى مدى لعمر لـ"إسرائيل" 25 عاماً

أكد قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي، إن أقصى مدى لعمر "الكيان الصهيوني" هو 25 عاما.

جاء ذلك في كلمة القاها موسوي، بملتقى المدافعين عن مراقد اهل البيت، بمناسبة ذكرى مولد الامام الحسين، ويوم الحرس الثوري، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس، اليوم السبت.

وقال "إنه حين يصنع قادة الاستكبار أطراً لاستمرارية الكيان الصهيوني في الحياة لا يمكن السماح بإضافة يوم واحد لاستمرار هذا الكيان المشؤوم وغير المشروع في الحياة".

وأضاف "بالتأكيد ستكون فترة 25 عاما هي أعلى مستوى لازالة الكيان الصهيوني الا انه ذلك لا يعني ان لا يخرج الحرس الثوري من الحدود، وأن لا يشن هجوما على الاعداء".

وتابع "الجيش والحرس الثوري لن يتركا التكاتف والتعاضد حتى انهيار النظام الاستكباري والكيان الصهيوني".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هدد أمس الجمعة، إن الجيش لإسرائيلي مستعد لأي تهديد من قبل إيران، متعهدا بمحاربة كل من يحاول إلحاق الأذى بإسرائيل.