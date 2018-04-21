هذا ما طالب به حمد بن جاسم برسالة لقادة "التعاون الخليجي"

دعا الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل نشاطات المجلس مشيرا إلى أن الخلاف قد يمتد طويلا.

ووجه آل ثاني رسائل لقادة التعاون الخليجي عبر تغريدات على حسابه بموقع تويتر وقال: "هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الامور الشخصية".

وقال إنه "من غير المعقول" اجتماع اجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس.

وأضاف: "علماً بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى)" وفق قوله.

‏وشدد على ضرورة عدم جعل خلاف مفتعل ليس له أساس يجمد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل وهذه الظروف الصعبة لافتا إلى أن "الخلاف تجاوز كل الحدود في طرق واساليب التعاطي مع الأزمات".

نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافاً مفتعلا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة. فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات.