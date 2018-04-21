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مستوطنون يهاجمون منزلين في البلدة القديمة وسط الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:30 - 21 ابريل 2018
مستوطنون يعتدون على مزارع مستوطنون يعتدون على مزارع
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هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم السبت، منزلين لمواطنين في حي السهلة بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان في البلدة القديمة عارف جابر، بأن عددا من المستوطنين هاجموا بالحجارة منزلين في حي السهلة قرب الحرم الإبراهيمي، تعود ملكيتهما لمواطنين من عائلتي جابر وقفيشة واقتحموهما خلال ساعات عدة مرات، وعبثوا في حظائر بمحيطهما وحطموا نوافذ أحدهما، تحت حماية جنود الاحتلال.

كما هدد المستوطنين الذين اقتحموا المنزلين بالاستيلاء على المنزلين وبمزيد من العنف والاعتداءات اليومية.

يذكر أن مستوطنين استولوا قبل شهر تقريبا على منزل تعود ملكيته لعائلة الزعتري ملاصق للمنزلين المذكورين، وما زالوا يقيمون فيه بقوة السلاح وتحت حماية جنود الاحتلال حتى اليوم.

 

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