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"حفيظ الدراجي" على حدود غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:08 - 21 ابريل 2018
حفيظ الدراجي حفيظ الدراجي
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عبر الإعلامي الجزائري المذيع في قنوات "بي إن سبورت" القطرية حفيظ دراجي عن فرحته برفع صورته وعلم الجزائر من قبل المشاركين في مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.

وأضاف دراجي في منشور عبر صفحته في فيس بوك "شرف كبير أن ترفع صورتي وعلم الجزائر من طرف المرابطين في قطاع غزة وعلى راسهم السيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوزراء الأسبق أثناء مظاهرات مسيرات العودة اليوم".

وكان دراجي بدأ تعليقه على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في دور 8 بدوري أبطال أوروبا قبل أيام بالحديث عن صمود أهالي غزة ومسيرات العودة الكبرى.

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