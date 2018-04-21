الاتحاد الاوربي يطالب بفتح تحقيق في استشهاد طفل على حدود غزة

طالب الاتحاد الأوروبي مساء السبت، بفتح تحقيق في قتل الطفل الفلسطيني محمد إبراهيم أيوب 15 عاما بنيران جندي "إسرائيلي" أمس الجمعة على حدود قطاع غزة.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي وفقاً ليديعوت أحرينوت: "هناك أربعة فلسطينيين قتلوا أمس على يد الجيش "الاسرائيلي" ويجب التحقيق في مقتلهم، فالأمر يتطلب فتح تحقيق كامل لكي نعلم ماذا حدث؟ ولماذا تم قتلهم"؟.

ودعا بيان الاتحاد، جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بالامتناع عن استخدام القوة القاتلة ضد متظاهرين السلميين غير مسلحين في حدود قطاع غزة.

يُشار إلى أن الفلسطينيين يشاركون في مسيرات سلمية منذ تاريخ 30 آذار الماضي ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، حتى 15 مايو القادم ذكرى النكبة للتأكيد على حقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية نحو 35 فلسطينياً وأصيب أكثر من 4 آلاف مواطن بجراح مختلفة بعضهم في حالة الخطر.