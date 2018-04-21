انطلاق حملة دولية لمناصرة مسيرات العودة في قطاع غزة

انطلقت الحملة الدولية لمناصرة مسيرات العودة والتي تحمل وسم #الشعوب_مع_مسيرة_العودة، والتي تغرد بأكثر من لغة في العالم.

وتهدف الحملة وفق القائمين عليها إلى تحشيد الرأي العام الاقليمي والدولي لمناصرة مسيرات العودة التي انطلقت على حدود قطاع غزة بالخامس عشر من شهر مارس الماضي.

وبدأ نشطاء عرب واوروبيون ومن جنسيات مختلفة بالتغريد على وسم #الشعوب_مع_مسيرة_العودة.

ويشارك في الحملة نشطاء من مختلف دول العالم سواء كانت العربية في السعودية والكويت واليمن ولبنان والاردن وسوريا، أو أيران ودول اوروبية ومن دول امريكا اللاتينية كذلك.

أهداف الحملة:

- 1. اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، كونها القضية الأساس والمركزية.

- 2. التأكيد على وقوفنا ضد الجرائم الاسرائيلية بحق المدنيين والصحفيين والأطفال.

- 3. اسناد الشعب الفلسطيني في حركته الشعبية من أجل العودة إلى أرضه.

- 4. توجيه الرأي العام والدولي للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال.

كيف تشارك؟

- اعتماد وسم #الشعوب_مع_مسيرة_العودة

- من خلال تصوير مقطع فيديو يظهر فيه أحد الشخصيات البارزة في الدولة التي تقيم بها معبراً عن دعمه لمسيرات العودة.

- نشر الصور التضامنية الفردية مرفق بذلك ورقة عليها الوسم المعتمد، باللغة التي تراها مناسبة.

- اجراء لقاءات عفوية بالموبايل مع فئات المجتمع الذي تتواجد فيه " بائع خضار، سائق تاكسي، اكاديمي جامعي، طبيب، حلاق... الخ " ونشرها على ذات الوسم.

توقيت النشر :

- يوم الجمعة - الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القدس المحتلة بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة شرق قطاع غزة.