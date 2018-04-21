ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد أبو طه لمقبرة الشهداء بخانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:03 - 21 ابريل 2018
وداع الشهيد سعد أبو طه في مدينة خانيونس ‫(43385352)‬ ‫‬ وداع الشهيد سعد أبو طه في مدينة خانيونس ‫(43385352)‬ ‫‬
مشاركة

شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد سعد أبو طه ليوارى الثرى في مقبرة الشهداء بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان أبو طه استشهد أمس الجمعة أثناء مشاركته في (جمعة الشهداء والأسرى) ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق خزاعة في خانيونس قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

واستشهد أمس الجمعة أربعة مواطنين في مسيرة العودة ثلاثة منهم في جباليا شمال قطاع غزة وهم (أحمد أبو عقل، أحمد العثامنة، محمد أيوب) بينما استشهد المواطن سعد أبو طه من خانيونس جنوب القطاع.

يُشار إلى أن الشهداء الثلاثة من جباليا تم تشيع جثامينهم أمس الجمعة.

وداع الشهيد سعد أبو طه في مدينة خانيونس ‫(43385352)‬ ‫‬
وداع الشهيد سعد أبو طه في مدينة خانيونس ‫(43385351)‬ ‫‬
وداع الشهيد سعد أبو طه في مدينة خانيونس ‫(43385349)‬ ‫‬
وداع الشهيد سعد أبو طه في مدينة خانيونس ‫(43385347)‬ ‫‬
وداع الشهيد سعد أبو طه في مدينة خانيونس ‫(43385346)‬ ‫‬
وداع الشهيد سعد أبو طه في مدينة خانيونس ‫(43385345)‬ ‫‬
 

متعلقات