جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد أبو طه لمقبرة الشهداء بخانيونس

شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد سعد أبو طه ليوارى الثرى في مقبرة الشهداء بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان أبو طه استشهد أمس الجمعة أثناء مشاركته في (جمعة الشهداء والأسرى) ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق خزاعة في خانيونس قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

واستشهد أمس الجمعة أربعة مواطنين في مسيرة العودة ثلاثة منهم في جباليا شمال قطاع غزة وهم (أحمد أبو عقل، أحمد العثامنة، محمد أيوب) بينما استشهد المواطن سعد أبو طه من خانيونس جنوب القطاع.

يُشار إلى أن الشهداء الثلاثة من جباليا تم تشيع جثامينهم أمس الجمعة.













