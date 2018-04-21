تفاصيل اغتيال العالم الفلسطيني البطش بماليزيا

اغتال مجهولون في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فجر اليوم السبت، الدكتور المهندس فادي البطش من جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية أن المجهولين اغتالوا المهندس الفلسطيني (35 عاماً) أثناء خروجه من صلاة الفجر، بعد إطلاق أكثر من 20 رصاصة صوبه بشكل مباشر.

ونقلت مصادر فلسطينية عن قائد الشرطة الماليزية قوله إن شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا 10 رصاصات على البطش في تمام الساعة السادسة صباحاً، وإحدى الرصاصات أصابت رأسه بشكل مباشر فيما أصيب جسده بوابل من النيران مما أدى إلى وفاته على الفور، والشرطة باشرت التحقيق.