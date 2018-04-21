القوى تحمل الاحتلال المسؤولية عن اغتيال العالم البطش بماليزيا

دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اليوم السبت، اغتيال الدكتور الشهيد فادى البطش العالم الفلسطيني الشاب الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الطاقة والحاصل على جوائز علمية عالمية والذى كان في طريقه لترأس مؤتمر علمي دولي حول علوم الطاقة في تركيا

وحملت لجنة المتابعة، دولة الاحتلال وجهاز الموساد الاسرائيلي المسئولية عن عملية الاغتيال الجبانة، مطالبةً السلطات الماليزية السرعة فى الكشف عن الجناة المجرمين واعتقالهم قبل تمكنهم من الهرب ومغادرة ماليزيا.

واعتبرت لجنة المتابعة، أن عملية الاغتيال وكل ما سبقها من عمليات اغتيال استهدفت العلماء الفلسطينيين والعرب تؤكد ان دولة الاحتلال ستبقى دولة مارقة على القانون الدولي وتتصرف كعصابة من القتلة طالما أفلتت في كل مرة من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها.

وتقدمت لجنة المتابعة لعائلة البطش الكرام ولكل أبناء الشعب الفلسطيني بخالص التعازي بهذه الخسارة الفادحة، معتبرةً أن الدكتور البطش ارتقى شهيدا فداء للشعب والوطن والقضية الفلسطينية وأن دمائه التي اريقت في ماليزيا ستنير الطريق إلى النصر والتحرير والعودة.