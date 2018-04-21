الصحة تطلق صرخة استغاثة للمواطنين التبرع بالدم من فصيلة "-O"

وجهت وزارة الصحة في غزة نداءً عاجلاً للتربع بالدم، لصالح الجرحى المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح وصل "الرأي" اليوم السبت، إن وحدة المختبرات و بنوك الدم في وزارة الصحة تدعو المواطنين الحاملين لفصيلة ( -O ) فقط التوجه فورا للتبرع بالدم.



وذكر أن الطلب بالتبرع يأتي للحاجة الماسة من هذه الفصيلة للجرحى و لإنقاذ حياة أحدهم في مستشفى غزة الأوروبي و ذلك من خلال الأماكن التالية.



1. سكان شمال قطاع غزة التوجه للمستشفى الاندونيسي.



2. سكان غزة التوجه لمجمع الشفاء الطبي و جمعية بنك الدم المركزي.



3.سكان المنطقة الوسطى التوجه لمستشفى شهداء الأقصى.



4.سكان خان يونس و رفح التوجه لمستشفى غزة الأوروبي و جمعية بنك الدم.

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