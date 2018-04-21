هل اغتالت "اسرائيل" البطش كما اغتالت الزواري ؟

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية بأن مهندس الطاقة البديلة الذي تم اغتياله في ماليزيا فادي البطش هو مهندس كهربائي وخبير في تصنيع طائرات بدون طيار.

وقد يكون التصريح الذي صدر من الاحتلال بشأن المهندس البطش انه خبير في تصنيع الطائرات بمثابة تلميح عن مسؤولية الموساد عن اغتيال البطش فهل يكون الموساد مسؤول فعلاً عن اغتيال البطش كما اغتال الزواري في تونس والذي اتهمته سابقاً بتصنيع الطائرات.

ويشار الى انه خلال العام الماضي اتهمت "إسرائيل" ماليزيا السماح لنشطاء حماس بتلقي تدريبات على أراضيها، ففي الماضي اتهمت "إسرائيل" ايضا ماليزيا بتدريب قوة خاصة لحماس على استخدام الطائرات الشراعية لتنفيذ عمليات داخل "إسرائيل".

وقالت القناة الثانية انه تم الكشف عن الخلية بعد اعتقال قائد الخلية خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة .