صور|| حفيظ دراجي: الوقوف مع فلسطين واجب وليس منة

علَّق الإعلامي الجزائري المذيع في قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حفيظ دراجي على رفع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صورة له خلال مشاركته في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة أمس.

وقال دراجي في تدوينة له في موقع "تويتر" الليلة الماضية: "شرف كبير أن ترفع صورتي وعلم الجزائر على حدود قطاع غزة أثناء مسيرات العودة.. الوقوف مع شعبنا الفلسطيني واجب وليس منة ولا صدقة منا”.

وكان دراجي بدأ تعليقه على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في دور 8 بدوري أبطال أوروبا قبل أيام بالحديث عن صمود أهالي قطاع غزة ومسيرات العودة الكبرى.

ووجه خلال تعليقه عبر قناة "بي ان سبورت" الشهيرة التحية للشعوب العربية، خاصًّا بالذكر جماهير غزة الصامدين في وجه الاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن أمله في أن ينعموا بمشاهدة طيبة للمباراة بظل أزمة الكهرباء المتواصلة منذ سنوات.

وتمنى المعلق الجزائري، التوفيق لجماهير قطاع غزة في مسيرات العودة الكبرى للأراضي المحتلة منذ عام 1948، داعيهم إلى مزيد من الصبر والصمود.

ومنذ أيام وتعبيرًا عن شكرهم له، يعلّق شبانٌ فلسطينيون صور دراجي على الخيام التي أقيمت في "مخيم العودة" شرق جباليا شمال قطاع غزة.

ودراجي اشتهر بدافعه المستميت عن فلسطين وشعبها، وعبر عن موقفه هذا في تصريحه الشهير "سأقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".

وكان قد عبر عن استنكاره لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي منشور له بصفحته الرسمية بـ"فيس بوك" دوّن "دراجي" ما نصه: "مكة هي قبلتي، الأقصى هو مسجدي، والقدس عاصمتي، وفلسطين بلادي، كبرنا في الجزائر على مبدأ الوقوف مع فلسطين ظالمة ومظلومة".

وتابع في منشوره الذي لاقى تفاعلًا كبيًرا من قبل النشطاء: "إذا كان الشعب الفلسطيني إرهابي فأنا منه.. ولو وقفت الجزائر بلادي ضد القضية الفلسطينية لعاديتها لأن القناعات لا تباع ولا تشترى مهما كانت الظروف".







