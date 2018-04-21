جدول توزيع الكهرباء اليوم السبت

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، عن الجدول الذي سيتم العمل به اليوم السبت هو 4 ساعات وصل مقابل 16 فصل.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أن الجدول الذي سيطبق اليوم هو (16 فصل مقابل 4 وصل).

ولا تزال محطة توليد الكهرباء متوقفة عن العمل منذ أيام، وكذلك بالنسبة للخطوط المصرية المتعطلة منذ أسابيع، بينما يعتمد قطاع غزة حاليًا على الخطوط الإسرائيلية البالغة قدرتها 120 ميجا وات.

ونوهت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من محافظة خانيونس فجر اليوم كان بسبب تعطل مفاجئ لخط رقم 8 الاسرائيلي المغذي للمحافظة، مشيرةً إلى أنه جرى إصلاحه صباح اليوم .