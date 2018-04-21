طائرة ورقية تحرق مخزن زراعي في الكيبوتسات المجاورة لغزة

احترق مخزن زراعي، صباح اليوم السبت، في إحدى الكيبوتسات الاستيطانية القريبة من قطاع غزة الليلة الماضية، وذلك نتيجة طائرة حارقة أطلقت من القطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن طائرة حارقة سقطت قرب المخزن، وأتت النيران على ما فيه، مؤكدة أن الخسائر كبيرة.

أطلق عشرات الشبان طائرات ورقية اخترقت الحصار وجدار الاسلاك الشائكة، محملة برسائل من نار للاحتلال اولا وللعالم ثانيا، مفادها ان الفلسطينيين يصرون على المقاومة حتى العودة الى ديارهم التي هجروا منها قبل 70 عاما.

الطائرات الورقية التي تحمل في ذيلها عبوات حارقة، هي أحدث ابتكارات المقاومة الشعبية في قطاع غزة، ميزت الجمعة الرابعة من مسيرة العودة، متخذينها الشبان سلاحا جديدا للرد على القتل الذي يمارسه جنود الاحتلال ضدهم منذ 4 اسابيع

ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمع عشرات آلاف الغزيين بـ5 مخيمات نُصبت على الحدود الشرقية للقطاع، فيما يُعرف بـ"مسيرة العودة الكبرى"، للتأكيد على حقهم في العودة إلى ديارهم، ولإفشال مخططات تصفية قضيتهم، لا سيما بظل حديث متزايد عن "صفقة القرن"، واستشهد خلال قمع الاحتلال لها العشرات، وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين.