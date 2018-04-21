الطقس: انخفاض الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً وبارده خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

واشارت "الارصاد" الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً الى غائم ومغبراً في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.