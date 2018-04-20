مسؤول دولي: إطلاق النار على الأطفال بغزة "أمر مخز"

وصف منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أعمال القنص الإسرائيلية بحق أطفال في غزة، بأنه أمر مخز، داعيا إلى إجراء تحقيق.

وقال ملادينوف، في تغريدة على حسابه في تويتر، الجمعة: "إطلاق النار على الأطفال أمر مخز.. كيف يساعد عملية السلام قتل طفل في غزة اليوم؟".

وأضاف أن ذلك "لا يساعد، بل يزيد الغضب ويؤدي إلى مزيد من القتل. الأطفال يجب حمايتهم من العنف، لا تعريضهم له، ولا قتلهم. هذا الحادث المؤسف لابد من التحقيق فيه.

و استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب أكثر من 645 آخرين، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية تتواصل للجمعة الرابعة على التوالي، قرب السياج الفاصل شمالي وشرقي قطاع غزة ضمن مسيرة "العودة الكبرى".