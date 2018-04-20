الجهاد: لدى المقاومة أوراق مهمة في مسيرة العودة

وجهت حركة الجهاد الاسلامي نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية تحية لعوائل الشهداء والأسرى، مثمناً جهدهم وجهاد أبناءهم وتؤكد أن ذكرى النكبة فارقة في تاريخ نضال شعبنا .

و أكد القيادي بالجهاد الإسلامي القذافي القططي أبو جهاد في كلمته امام الجماهير المحتشدة بمخيم العودة شرق رفح تقديره لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

واستعرض في كلمته التي ألقاها باسم القوى الوطنية والإسلامية المعاناة التي يكابدها الأسرى داخل السجون واصرار المقاومة على انهاء معاناتهم وتبييض تللك السجون الظالمة من الأسرى الأبطال ، مستدركا بأن لدى المقاومة أوراق مهمة في هذا الصدد وتمنى أن نرى صفقات مشابهة لصفقة وفاء الأحرار .

كما ثمن الأستاذ القططي دور عوائل الشهداء وصبرهم وكدحهم وتضحيات ابناءهم والتزام جماهير شعبنا وقواه في السير على طريقهم ورعاية ذويهم وابناءهم ، وتوجه بالتحية لجماهير شعبنا التي لم تغادر الساحات منذ ثلاثين يوما بمخيمات العودة واصرارها على تحقيق حلمها وانهاء احتلال دام سبعون عاما ، واكد القيادي بالجهاد أن ذكرى النكبة لهذا العام ستكون فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني وسيشاهد العالم اجمع بأس الفلسطينيين وصلابة إرادتهم وذروة جهادهم .