كيف تابعت المواقع العبرية جمعة الشهداء والاسرى؟

تابعت وسائل الإعلام العبرية جمعة الشهداء و الأسرى في مسيرة العودة الكبرى اليوم الجمعة، و نقلت عدة تصريحات و مواقف مسؤولين في كيان الاحتلال حول الأحداث على الحدود الشرقي لقطاع غزة.

الإذاعة العبرية العامة نقلت عن المنسق مردخاي دعوته لسكان قطاع غزة الى عدم الانجرار وراء حماس ، مدعياً أن حماس تخدع أهل غزة ، وتظهر جثث الجنود وكأنهم أسرى ومواطني اسرائيل كأنهم جنود.

و وفقاً لموردخاي، فإن حماس تشوه الوقائع و تسعى أن تظهر أمام الجمهور وكأنها تمتلك انجاز ، إن إرجاع جثث الجنود هو فقط ما سيؤدي الى رفاهية السكان .

بدورها ذكرت القناة 11 بتلفزيون الاحتلال أن وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان توجه لسكان قطاع غزة على خلفية مسيرة العودة وطالبهم أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم ، وأن لا تخدعهم حماس .

و زعم ليبرمان أن تراجع أعداد مسيرة العودة هو بسبب اصرارنا وحزمنا وإن 90% من المتظاهرين يتلقون أجور ورواتب من حماس ، وهي تجبرهم على المشاركة في التظاهرات .

القناة العبرية ذكرت بأنه لأول مرة يشعر سكان غلاف غزة بأن المسيرات تقترب منهم ، وذلك بعد ان سقطت طائرة ورقية حارقة على نافذة بيت أحدهم .

مراسل القناة 11 اتسك زوهر :

و بعد تهديدات المقاومة بغزة ، زار ليبرمان وقائد المنطقة الجنوبية زامير والمنسق مردخاي منطقة حدود غزة ، و قال ليبرمان: "ها أناذا أزور المنطقة ودون ان أرتدي اللباس الواقي ، فنحن نعتمد على الجيش" .

و وفقاً للمراسل العسكري للقناة، فعلى الرغم من انخفاض أعداد المتظاهرين إلا أن الجيش قلق جدا من الايام القادمة ، ومن احتماليات زيادة أعمال العنف .

و قالت إن مسيرة العودة هي جبهة مستمرة ، و أن الوضع على الحدود هش ومتفجر جدا ، والجيش يستمر بالاستنفار بناءا على ذلك".

القناة العبرية 13 من جهتها بثت تقريرا من اعداد الصحفي يغال موسكو ، والذي ظهر الى جانب الجنرال زامير على مرمى قناصة الجهاد الاسلامي ، وقد استعرض التقرير مخاوف سكان غلاف غزة من احتمالية اندفاع عشرات آلاف الفلسطينيين مخترقين الحدود باتجاههم .

روني دانييل، المراسل العسكري للقناة 13 وفي تعليقه على نشر صور الضباط في مرمى قناصة الجهاد : على القادة والضباط العسكريين الكبار ان يأخذوا حذرهم وينتبهوا .

و لفت الى ان "اسرائيل" يجب ان تحاسب نفسها وان تعمل على تحسين شروط حياة السكان في غزة .

و قالت إن معضلة "اسرائيل" مع ايران هي كيف تمنع ايران من تمكين وتعزيز تواجدها في سوريا بدون ان تضطر الى الحرب .