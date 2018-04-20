الرئاسة: ذاهبون لمجلس الأمن لطلب الحماية الدولية لشعبنا بغزة والقدس

قال نبيل ابو ردينه الناطق الرسمي باسم الرئاسة، باننا سنتوجه إلى مجلس الامن الدولي، مرة اخرى لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال.

واضاف، انه امام استمرار الاحتلال في اعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني سواء من خلال استمرار عمليات القتل للمتظاهرين في قطاع غزة ، والتي أدت إلى استشهاد العشرات وجرح الالاف من المواطنين، بالإضافة إلى سياسة تهويد القدس والاعتقالات ومصادرة الاراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وعمليات حرق الاماكن الدينية، وخط الشعارات العنصرية، فان التحرك السياسي الفلسطيني في المرحلة القادمة سيتركز على طلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وتابع أبو ردينه، أمام هذه الانتهاكات للقانون والشرعية الدولية وحقوق الانسان، فأنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ضد شعبنا، حيث ان هذه التصرفات الاسرائيلية تشكل تهديداً ليس فقط للشعب الفلسطيني، وإنما للقانون الدولي ايضاً الذي تخرقه إسرائيل يومياً.