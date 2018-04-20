رفضت مليون دولار من "اسرائيل".. أردان يناشد نتالي القدوم لحدود غزة

أرسل وزير ما يسمى "الامن الداخلي"، بحكومة الاحتلال، جلعاد اردان اليوم الجمعة رسالة للممثلة الأمريكية "الاسرائيلية" نتالي بروتمان".

و قال اردان لنتالي: "إن رفضك المجيء لإسرائيل هو بسبب الدعاية الكاذبة لحماس التي تريد ابادة اسرائيل، فادعوك للقيام بجولة حول حدود قطاع غزة، فما يقال في وسائل الاعلام يتركز على معلومات كاذبة تنشرها حركة المقاطعة الدولية لــ إسرائيل"BDS

وقد أعلن صندوق " براشيت " الاسرائيلي عن الغاء حفل منح جائزة الصندوق الذي كان من المقرر أن يقام في شهر حزيران القادم ، وذلك بعدما أعلنت الممثلة الاسرائيلية – الأمريكية ناتالي بروتمان عن رفضها للوصول لـ "اسرائيل" .

ونقل عن مصادر مقربة من بروتمان قولها : " الاحداث الاخيرة التي وقعت على حدود قطاع غزة أثارت أسفها وهي لا تشعر بارتياح ازاء الاشتراك بحفل في اسرائيل ، ولا يمكن أن تحضر الحفل وضميرها مرتاح " .

يذكر ان الجائزة التي يطلق عليها أيضا اسم " جائزة نوبل اليهودية " تمنح من يحصل عليها مليون دولار أمريكي .