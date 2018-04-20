‏الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تطلق على الجمعة المقبلة اسم "جمعة الشباب الثائر"

أعلنت اللجنة الشعبية لمسيرة العودة و كسر الحصار عن قطاع غزة انتهاء فعاليات جمعة الشهداء و الأسرى التي أطلقتها اليوم، للمطالبة بالعودة و كسر الحصار عن القطاع عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

و دعت اللجنة للاستعداد لجمعة الشباب الثائر الجمعة المقبلة.

و انطلقت اليوم الجمعة الرابعة من مسيرة العودة الكبرى بمشاركة الآلاف في قطاع غزة ودعوات مشابهة في الضفة الغربية المحتلة، تحت شعار (جمعة الشهداء والأسرى) .

وتوافد مئات المواطنين لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين المتظاهرين و قوات الاحتلال التي قامت باستهداف المواطنين بالرصاص و قنابل الغاز، مما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، و اصابة مئات اخرين.