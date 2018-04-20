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خطيب الأقصى يدعو لرفع الظلم عن غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:09 - 20 ابريل 2018
المسجدالاقصى المسجدالاقصى
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دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ يوسف أبو اسنينة إلى رفع الظلم عن أهالي قطاع غزة.

وقال أبو اسنينة في خطبة الجمعة في الأقصى "إن أهالي غزة يحاصرون من القريب قبل البعيد ومن الصديق قبل العدو، وحياتهم أصبحت مريرة فهل من مستجيب".

وطالب الحكام بضرورة السهر على مصلحة المسلمين، داعيا إلى التعلم من سيرة العمرين، عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب، وكيف ارتقت الأمّة في زمانهما.

وأشار إلى صعوبة الأوضاع في بيت المقدس بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الحجر والشجر والبشر حتى المساجد التي بنيت لعبادة الله.

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