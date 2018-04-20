السنوار من "شارع جكر": لو كان عرفات حياً لفعل واحدة من اثنتين!

قال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار "لو كان أبو عمار موجود اليوم لكان في واحدة من اثنتين إما معنا هنا أو يقود غرفة العمليات".

جاءت تصريحات السنوار خلال كلمة ألقاها أمام حشد من المتظاهرين، لدى وصوله إلى مخيم العودة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان السنوار قال في تصريحات سابقة "نحن نسير على نهج الشهيد ياسر عرفات بموازنة الكفة ومقاومة الاحتلال".

وبدأ الفلسطينيون في 30 آذار/ مارس حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وستختتم بذكرى النكبة في 15 أيار/ مايو، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

يذكر أن جيش الاحتلال قتل 33 فلسطينيا وأصاب أكثر من 4 آلاف آخرين برصاصه، خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرة العودة الكبرى"، وفق إحصائية تراكمية لوزارة الصحة الفلسطينية.





