اندلاع مواجهات في 8 نقاط تماس مع الاحتلال بالضفة



اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ورصدت وسائل إعلام محلية اندلاع مواجهات في كل من؛ رام الله ونابلس وقلقيلية (شمال القدس المحتلة)، والخليل (جنوبًا)، تخلّلها إطلاق قوات الاحتلال للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.

وأفادت المصادر، بأن مدينة الخليل شهدت مواجهات في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة، عقب قمع قوات الاحتلال لمسيرة منددة بالممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ودعمًا لمسيرات العودة في قطاع غزة.

وأشارت إلى قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرقي قلقيلية، المنددة بالاستيطان وإغلاق قوات الاحتلال لشارع البلدة الرئيسي لصالح مستوطنة "كدوميم" الإسرائيلية المقامة على أراضي البلدة.

وذكرت أن قرى وبلدات؛ بيتا جنوبي نابلس، نعلين وبلعين والنبي صالح غربي رام الله بالإضافة للمزرعة الغربية شمالي المدينة، قد شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب الخروج في مسيرات منددة لقمع فعاليات العودة بقطاع غزة.

وشهد المدخل الشمالي لمدينة البيرة؛ حاجز "بيت إيل" العسكري (شمال القدس المحتلة)، مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب وصول العشرات من الشبان للمنطقة ورشق آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

ووثقت وسائل اعلام، اندلاع المواجهات في 8 نقاط تماس بالضفة الغربية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، حتى لحظة إعداد الخبر (15:10 بتوقيت القدس المحتلة).

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي الفلسطينية، قد دعت في بيان لها أمس الخميس، إلى المشاركة في مسيرات حاشدة بمختلف محافظات الضفة الغربية دعمًا لمسيرة العودة الكبرى، واحتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.