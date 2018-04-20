عائلة الشاعر الراحل معين بسيسو تعيد وسام الإستحقاق احتجاجا على حصار غزة

كتب توفيق معين بسيسو، نجل الشاعر الفلسطيني الراحل معين بسيسو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء أمس الخميس أن عائلة بسيسو قررت إعادة وسام الاستحقاق الخاص بالشاعر معين، احتجاجاً على حصار غزة والعقوبات المفروضة عليها من الحكومة الفلسطينية في رام الله.

يذكر أن معين بسيسو شاعر فلسطيني من مواليد غزة 1926 وعاش في مصر حيث خاض تجربة المسرح الشعري، حيث أنهى الشعر الراحل بسيسو علومه الابتدائية والثانوية في كلية غزة عام 1948.

والشاعر بسيسو هو شقيق الكاتب والاديب عابدين بسيسو بدأ النشر في مجلة "الحرية" اليافاوية ونشر فيها أول قصائده عام 1946، التحق سنة 1948 بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرج عام 1952 من قسم الصحافة وكان موضوع رسالته ” الكلمة المنطوقة والمسموعة في برامج إذاعة الشرق الأدنى ” وتدور حول الحدود الفاصلة بين المذياع والتلفزيون من جهة والكلمة المطبوعة في الصحيفة من جهة أخرى.

انخرط في العمل الوطني والديموقراطي مبكرا، وعمل في الصحافة والتدريس. وفي 27 كانون الثاني (يناير) 1952 نشر ديوانه الأول (المعركة). سجن في المعتقلات المصرية بين فترتين الأولى من 1955 إلى 1957 والثانية من 1959 إلى 1963.

كان معين شيوعيًا فلسطينيًا وصل إلى أن أصبح أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة، وكان سمير البرقوني نائبًا للأمين العام مقيمًا في القطاع، وفي عام 1988 عندما توحد الشيوعيون الفلسطينيون في حزبهم الموحد، أعلن بسيسو ذلك من على منبر المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد بالجزائر حينها ،وظل معين عضو اللجنة المركزية للحزب حتى وفاته.

ترجم أدبه إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، ولغات الجمهوريات السوفيتية والإيطالية والإسبانية واليابانية والفيتنامية والفارسية.

حصل على جائزة اللوتس العالمية وكان نائب رئيس تحرير مجلة ” اللوتس ” التي يصدرها اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا.

حصل على أعلى وسام فلسطيني (درع الثورة). وكان مسؤولاً للشؤون الثقافية في الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين. كان عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

توفي إثر نوبة قلبية في أحد فنادق مدينة لندن يوم 23 يناير 1984









