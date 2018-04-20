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شبان ينجحون بإزالة جزاء من السياج الفاصل شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 15:54 - 20 ابريل 2018
ازالة جزء من السياج الفاصل ازالة جزء من السياج الفاصل
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نجح شبان فلسطينيون اليوم الجمعة، من إزالة جزء من السياج الأمني الذي أقامته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مخيم العودة بخزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن المتظاهرين السلميين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى نجحوا في الوصول إلى السياج الأمني الشائك وإزالة أجزاء منه رغم استهداف قوات الاحتلال المتظاهرين بالرصاص المتفجر وقنابل الغاز.

وكان شبان فلسطينيون نجحوا في جمعة "رفع العلم" الماضية بإزالة مئات الأمتار من السياج الأمني من الأسلاك الشائكة، حيث استشهد شاب وأصيب المئات بجراح متفاوتة برصاص قناصة الاحتلال.

ازالة جزء من السياج الفاصل
 

 

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