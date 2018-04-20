"جمعة مسيرة الشهداء والأسرى".. لحظة بلحظة

استشهد اليوم الجمعة، شابٌ وأصيب عددٌ من المواطنين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في الجمعة الرابعة من مسيرة العودة الكبرى قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن المواطن أحمد نبيل أبو عقل 25 عاماً استشهد متأثراً بإصابته التي أصيب بها في الرأس برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا.

وكان المئات من المواطنين توافدوا منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، إلى خيام العودة لليوم الـ21 على التوالي، تأكيداً على حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأطلق على الجمعة الرابعة من مسيرة العودة "مسيرة الشهداء والأسرى".

وأفاد مراسلونا في كافة مناطق التماس شرق قطاع غزة إلى أن جنود الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفوا بشكل المتظاهرين السلميين دون اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية.

الجدير ذكره أن 33 مواطناً استشهدوا خلال مسيرة العودة الكبرى وأصيب أكثر من 4 آلاف مواطناً بالرصاص وغاز جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني مع غزة.

مراسلو وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" يوافون بأحداث مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة -لحظة بلحظة-

2:03 قناصة الاحتلال تستهدف الطواقم الإعلامية شرق جباليا

2:02 اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في مدينة الخليل بالضفة المحتلة

1:55 مراسلنا: إصابة صحفي برصاص الاحتلال في خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

1:45 صورة | جانب من إعداد الشبان لطائرات ورقية تحمل شعل حارقة استعداداً لإطلاقها صوب قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة (اضغط هنا)

1:30 الصحة تعلن استشهاد المواطن أحمد نبيل أبو عقل متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شرق جباليا

1:22 إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق خانيونس

1:20 انفجار قنبلة غاز بجوار جنود الاحتلال المتمركزين على حدود بلدة خزاعة شرقي خانيونس

12:32 احراق الاحراش شرق جباليا بفعل طائرة ورقية

12:22 إطلاق نار كثيف شرق غزة يستهدف طائرة ورقية

12:12 الاحتلال يطلق النار بشكل عشوائي صوب المتظاهرين بمخيم العودة شرق غزة

11:40: وزارة الصحة: إصابة مواطن بجراح حرجة برصاص الاحتلال في الرأس شرق جباليا

10:30 آليات الاحتلال تقوم بزيادة ارتفاع الساتر الترابي شرق مخيم العودة بخانيونس جنوب قطاع غزة

9:00 بدء زحف الجماهير الفلسطينية في كافة خيام مسيرة العودة شرق قطاع غزة

7:40 إصابة شاب في صفوف المتظاهرين السلميين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب "مخيم العودة" شرقي محافظة خان يونس