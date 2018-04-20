مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرق رام الله

اقتحم مستوطنون من عصابات "تدفيع الثمن"، اليوم الجمعة، قرية برقة شرق رام الله، وخطوا شعارات استفزازية وعنصرية على جدران بعض المنازل، وعطبوا إطارات عشرات المركبات.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة عدنان بركات لوكالة "وفا": "إن عشرات المستوطنين من بؤرة "عتساف" الاستيطانية، المقامة على أراضي القرية، اقتحموا القرية وخطوا شعارات على جدران المنازل تهدد بقتل المواطنين، وتحذرهم من طردهم من القرية"".

وأضاف "المستوطنون أعطبوا إطارات 45 مركبة في القرية، فيما لاذوا بالقرار بعد استيقاظ المواطنين الذين خرجوا مسرعين لصدهم من القرية.