الاحتلال يعزز تواجده على الحدود للتصدي لجمعة "الشهداء والأسرى"

عززت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" انتشارها على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، استعداداً للتصدي لمسيرة العودة الكبرى التي ستنطلق تحت اسم "جمعة الشهداء والأسرى".

وتزامناً مع الاستعدادات حاول جيش الاحتلال ترهيب المشاركين من خلال إلقائه منشورات تحذيرية من خلال طائراتها، تتوعد فيها كل من يقترب من السياج الحدود العازل.

وأفاد مراسلنا، أن جماهير كبيرة بدأت بالتوافد إلى خيام العودة منذ ساعات الصباح للمشاركة في المسيرة التي دعت لها الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار.

يشار إلى أن مسيرة العودة انطلقت في 30 آذار مارس الماضي، وستستمر حتى منتصف أيار القادم، واستشهد خلالها 300 مواطناً وأصيب قرابة 4300 آخرين، بينهم أطفال وشيوخ ونساء وصحفيين وطواقم طبية.