حماس: لقاء وفد حماس مع المخابرات المصرية إيجابي

انتهى لقاء وفد حركة "حماس" برئاسة الشيخ ‏صالح العاروري نائب رئيس الحركة ‏بالإخوة المسؤولين المصريين برئاسة الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة، حيث ساد اللقاء الصراحة والوضوح في جو من الإخوة والإيجابية، وثمن ‫الوفد الدور المصري الثابت لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما شكر الوفد الإخوة المصريين وخاصة في المخابرات العامة على جهودهم المتواصلة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتطبيق المصالحة الفلسطينية وفقاً لما تم التوقيع ‏عليه في القاهرة في 2011 بملفاته كافة.

‏كما أكد الوفد دعمه لهذه الجهود، واستمع الوفد لتأكيد مصر وحرصها على العمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة وما يعانيه من الحصار الظالم، وأكد الوفد على موقف الحركة الثابت من تحقيق الوحدة الفلسطينية على طريق التحرير والعودة مع التأكيد على ضرورة ‏توفير الأجواء الإيجابية المساعدة على إنجاز هذا الهدف، ‏وتؤكد حركة حماس في هذا السياق على التزامها بمسار المصالحة الفلسطينية والتعاون الصادق مع الجهود المصرية خاصة في اتفاقي 2011 و2017.

وحييت الحركة أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة، والمرابطين في قدسنا المباركة والمنخرطين في مسيرة العودة وكسر الحصار، ونترحم على الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والفرج القريب للأسرى من سجون الاحتلال.