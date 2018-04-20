الجهاد: منشورات الاحتلال محاولة مرتعشة أمام الحقيقة التي يعجز الاحتلال عن مواجهتها

قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن إلقاء طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذيرية على خيام العودة على الحدود الشرقية للقطاع، هي محاولة مرتعشة مرتبكة أمام الحقيقة التي يعجز الاحتلال عن مواجهتها.

وأضاف شهاب في تصريح صحفي، أن المظاهرات الشعبية أثبتت مرة أخرى قدرة الشعب الفلسطيني على إظهار حقه وتعرية الباطل المتمثل في "اسرائيل".

وأكد على أن استمرار المسيرات والمظاهرات بطابعها الشعبي وانتقالها إلى الضفة والقدس سيجعل المشهد مربكا أكثر للمشروع الصهيوني برمته.

وأوضح أن المطلوب هو تحفيز الناس على المشاركة واستمرار التقدم تدريجيا وبث روح العزيمة والهمة في النفوس؛ وتهيئة الظروف والامكانات المناسبة لضمان مواصلة الفعاليات، والعمل الدؤوب مع كل أبناء شعبنا وقواه في الداخل والخارج ومع المخلصين في أمتنا على إعلاء صوت الحق الفلسطيني في كل المحافل. وتعزيز حركة المقاطعة الدولية.

وأكد شهاب أن "إسرائيل" تقف عارية بالرغم من محاولات الدفاع الأمريكي عنها وبالرغم من تهافت بعض الأطراف العربية والخليجية تحديداً على التطبيع معها.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جددت دعوة جماهير شعبنا (رجالاً ونساءً وأطفالاً) للمشاركة والنفير العام اليوم في #جمعة_الشهداء _والأسرى.

وحثت الهيئة الجماهير للخروج في المسيرات التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة في مخيمات العودة شرق محافظات قطاع غزة وفي محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت إن المشاركة وفاء لدماء زكية روت أرضنا وصنعت مجدنا، ووفاء للحرائر الماجدات ولرجال أطهار أفنوا زهرات عمرهم أسراً خلف القضبان.

وأهابت بأهلنا وجماهير شعبنا رفع صور أبنائهم الشهداء والأسرى خلال المسيرات.