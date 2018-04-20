مستوطنون يعتدون على حكام في لعبة الشطرنج جنوب بيت لحم

اعتدى مستوطنون، الليلة، على مجموعة من حكام لعبة الشطرنج قرب مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية ، بأن مجموعة من مستوطني "بيت عاين" في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" اعتدوا على خمسة حكام في لعبة الشطرنج، قادمين من شمال الضفة الغربية متوجهين إلى بلدة نحالين غربا، للمشاركة في بطولة شهداء البلدة، أثناء مرور مركبتهم قرب المستوطنة؛ وهم خالد عز الدين، ومحمود قطاوي، وحاتم يوسف الشاعر، وهاني محمد حلمي، وعبد الرحمن محمد مجد.

وأضافت المصادر أن المستوطنين اعترضوا المركبة ورشقوها بالحجارة، ما أجبر الخمسة على ترك مركبتهم والفرار منها، والتوجه إلى أحد مراكز شرطة الاحتلال لتقديم شكوى.