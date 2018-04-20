سواعد الانتفاضة ينادون شباب الضفة في جمعة الشهداء والأسرى

بعثت لجان سواعد الانتفاضة رسالة لشبان الضفة الغربية المحتلة، تدعوهم فيها للمشاركة بفعالية اليوم في جمعة "الشهداء والأسرى"، ولتكن الضفة منتفضة في وجه الاستيطان والتهويد والحواجز العسكرية، وفي وجه جرائم حرق المساجد والتعدي على أملاك وأراضي المواطنين.

نص الرسالة:

إخواننا الأبطال

رفاق الشهيد #المثقف_المشتبك باسل الأعرج

يا أخوة الشهيد البطل مهند الحلبي

يا أخوة الشهيد ضياء التلاحمة

يا أصدقاء الأسير البطل عمر العبد

يا أحباب الأسير المجاهد ماهر الهشلمون

يا شباب الخليل وجنين ورام الله وبيت لحم

يا شباب طولكرم ورام الله وقلقيلية وسلفيت

يا صناديد نابلس ومخيم قلنديا وبلاطة

في #جمعة_الشهداء_والأسرى نهيب بكم ونناشدكم أيها الأحرار أن تهبوا لتكن للضفة كلمتها في وجه الاستيطان والتهويد والحواجز العسكرية، وفي وجه جرائم حرق المساجد والتعدي على أملاك وأراضي المواطنين.

من أجل تحقيق هدف التواصل بيننا وبينكم ، فلقد اشتقنا لكم ، اشتقنا لروابي نابلس وعنب الخليل .. كونوا معنا في الموعد يوم الجمعة في مسيرات #جمعة_الشهداء_والأسرى

من أجل القدس والأقصى ، والأسرى ، والشهداء .. من أجل أشواقنا لكم وحبنا للقاء معكم

من أجل كرامتنا وحريتنا وعودتنا