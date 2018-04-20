دعوات للمشاركة الفاعلة في جمعة "الشهداء والأسرى" على حدود القطاع

من المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة، على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة فعاليات "الجمعة الرابعة" لمسيرات العودة "، والتي أطلق عليها اسم جمعة "الشهداء والأسرى"، من قبل الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة "أبناء شعبنا للتوافد والمشاركة الفاعلة في خيام العودة في كل ساحات الاحتشاد الجماهيري واصطحاب الأهل جميعا".

وشددت الهيئة في بيان لها، على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية، لإرسال رسالة قوية إلى الاحتلال الذي يراهن على تراجع المسيرة وضعف الدافعية والمشاركة، وفي هذا المضمار حيت الهيئة الشباب والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.

ودعت "أهالي الشهداء والأسرى لاصطحاب صور ذويهم من الشهداء والأسرى لرفعها وعرضها أمام وسائل الإعلام وليحمل الأطفال صور آبائهم لنقدم للعالم صورة حية عن توارث الحق وديمومة الثورة والنضال".

ودعت "كافة مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية إلى التنافس في مضمار الرصيد الثوري من خلال رفع صور شهدائها وأسراها من القادة والرموز".

ودعت قادة الفكر والعلم في الجامعات الوطنية الفلسطينية إلي استنفار طاقاتهم وطاقات الطلاب للمشاركة في مسيرات العودة وبالفعاليات الثقافية الوطنية.

وقالت إن الفعاليات الجماهيرية بطابعها السلمي لجمعة الشهداء والأسرى ستنطلق بعد الساعة الثالثة عصراً وستنتهي الساعة 7 مساءً.