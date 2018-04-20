اصابة بالرصاص شرق خان يونس والاحتلال يلقي منشورات فوق مخيمات العودة

أصيب صباح اليوم، شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بمخيم العودة شرق خانيونس.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مخيم العودة شرق خانيونس ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه، نقل على إثرها لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وألقت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" منشورات فوق مخيمات العودة الخمسة تحذر فيها المتظاهرين من الاقتراب من السياج الأمني أو حمل السلاح.

وهدد بيان الاحتلال بالمس بالمتظاهرين الذين يقتربون من المواقع العسكرية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجمعة الرابعة "جمعة الأسرى والشهداء" في العاشرة والنصف صباحاً.





