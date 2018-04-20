ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اصابة بالرصاص شرق خان يونس والاحتلال يلقي منشورات فوق مخيمات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:07 - 20 ابريل 2018
جيش الاحتلال جيش الاحتلال
مشاركة

أصيب صباح اليوم، شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بمخيم العودة شرق خانيونس.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مخيم العودة شرق خانيونس ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه، نقل على إثرها لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وألقت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" منشورات فوق مخيمات العودة الخمسة تحذر فيها المتظاهرين من الاقتراب من السياج الأمني أو حمل السلاح.

وهدد بيان الاحتلال بالمس بالمتظاهرين الذين يقتربون من المواقع العسكرية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجمعة الرابعة "جمعة الأسرى والشهداء" في العاشرة والنصف صباحاً.

منشورات جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 

متعلقات