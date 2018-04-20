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الطقس: الأجواء ربيعية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:01 - 20 ابريل 2018
الربيع في غزة الربيع في غزة
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تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً ربيعياً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً ربيعياً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد:يكون الجو غائماً جزئياً ربيعياً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام وتكون الفرصة في ساعات الصباح مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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