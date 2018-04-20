الارتجاف.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

قال البروفيسور مارتن شيرير إن الارتجاف من وقت لآخر يعد أمراً طبيعياً، وذلك بسبب الشعور بالبرد تارة أو بسبب الانفعال تارة أخرى.

وأضاف مدير معهد الطب العام التابع لمستشفى إبندورف الجامعي أن الارتجاف يستلزم استشارة الطبيب في حال استمراره لمدة طويلة نسبياً، وذلك للتحقق من السبب الحقيقي الكامن ورائه.

وأوضح شيرير أن الارتجاف له أسباب عدة، مثل الإفراط في تناول الكافيين أو تعاطي أدوية معينة أو انخفاض نسبة السكر بالدم، كما أنه قد يشير إلى الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض الشلل الرعاش (الباركنسون).

ولدى كبار السن قد ترتجف بعض أجزاء الجسم بدون سبب مرضى فيما يُعرف بالرعاش مجهول السبب، وهو اضطراب الحركة الأكثر شيوعاً. وعادة ما يشمل هزة في الذراعين واليدين أو الأصابع، ولكن قد يشمل أحياناً هزة في الرأس والأحبال الصوتية أو أجزاء أخرى من الجسم خلال الحركات الطوعية مثل الأكل والكتابة.