البرلمان الأوروبي يطالب برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر

طالب البرلمان الأوروبي "إسرائيل" اليوم الخميس بـ "الرفع الفوري وغير المشروط للحصار المفروض على قطاع غزة وفتح كافة منافذه المغلقه".

وأدان بيان لأعضاء البرلمان بغالبية ساحقة سقوط "متظاهرين فلسطينيين أبرياء قتلى وجرحى في قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة" منذ انطلاق مسيرة العودة على الخط العازل.

وشدد البيان على مطالبة جيش الاحتلال بـ "إلحاح الامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين غير المسلحين" إضافة إلى "احترام الحق الأساسي في التظاهر السلمي".

وأشار عقب الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي والتي عقدت في مدينة ستراسبورغ إلى أن "الأولوية يجب أن تكون للحؤول دون تصعيد جديد للعنف" وفق وصفه.

وطالب البيان باتخاذ جهود دولية فورية واسعة النطاق من أجل إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني طالبا بإجراء تحقيق حول استخدام "إسرائيل" الرصاص الحي.

وكانت مصادر طبية في غزة أكدت استخدام الاحتلال ذخيرة محرمة دوليا خلال محاولتها قمع مسيرة العودة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يستخدم الرصاص المتفجر المحرم دولياً والذي يتسبب في إصابات بالغة وتهتك في الأنسجة يصعب عملية العلاج ويؤدي في أغلب الأحيان لبتر أعضاء المصابين أو يسهم في استمرار النزف المفضي للموت.

وعلى الرغم من سقوط 33 شهيداً وإصابة 4279 شخصا آخرين 1500 منهم في حالة حرجة بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بغزة وعدم وقوع إصابات في جانب الاحتلال إلا أن البرلمان الأوروبي دعا "قادة المتظاهرين إلى عدم التحريض على العنف".

وزعم بيان البرلمان أن مجموعات من النشطاء وحركة حماس "نفذوا اعتداءات بحق إسرائيل" وقالوا إن حماس "تسعى لتصعيد التوتر على ما يبدو".