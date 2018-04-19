قطر تشتري منظومة دفاع جوية أمريكية بـ 2.5 مليار دولار

وقعت القوات المسلحة القطرية اتفاقية شراء منظومة دفاع جوي من شركة "رايثيون" الأمريكية، وذلك في مقر الملحقية العسكرية القطرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية في بيان لها اليوم عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر"، "أن اللواء الركن حمد بن مبارك الدواي قائد الدفاع الجوي قام بتوقيع الاتفاقية مع توم كينيدي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رايثيون الأمريكية وبحضور العميد الركن طيار يوسف محمد الكواري الملحق العسكري القطري بواشنطن".

ومع أن البيان القطري الرسمي، لم يذكر تفاصيل إضافية حول الاتفاق، إلا أن قناة "الجزيرة" أوردت أن قيمة الاتفاقية بلغت 2.5 مليار دولار.

ونقلت القناة عن يوسف الكواري، الملحق العسكري القطري بواشنطن، قوله "إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك مجال الدفاع الجوي".

ووقعت الدوحة في حزيران (يونيو) الماضي، اتفاقية شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15" بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار.

ووصل وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية إلى أمريكا، أول أمس الأربعاء، في زيارة غير محددة المدة.

وتأتي الاتفاقية العسكرية القطرية ـ الأمريكية، بينما لا تزال الأزمة الخليجية التي انطلقت منذ حزيران (يونيو) الماضي تراوح مكانها.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران (يونيو) 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.