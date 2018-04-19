ايزنكوت: ليس بمقدور "إسرائيل" إحباط جهود إيران النووية

أعلن رئيس الأركان "الإسرائيلي" غادي ايزنكوت، اليوم الخميس، أن على "إسرائيل" التعايش مع وجود البرنامج النووي الإيراني."

وقال ايزنكوت "لن تكون "إسرائيل" قادرة على إحباط كامل جهود إيران النووية، وبالتالي يجب عليها التعايش جنبا إلى جنب مع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة".

ويأتي هذا التصريح الجريء والبارز على خلفية التصريحات "الإسرائيلية" ضد المشاريع النووية في المنطقة.

ويرجح رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ونقلت وسائل اعلام عبرية مؤخرا أن تنسيق نتنياهو ووزراء خارجية المانيا وفرنسا تركز أساساً حول الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد بأنه إذا لم تعدل القوى الكبرى "العيوب" في الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 في موعد أقصاه 12 مايو/أيار القادم، فإن ادارته ستسحب توقيعها على الاتفاق، وهي الخطوة التي يدفع نحوها نتنياهو باستمرار في الأشهر الأخيرة.

وفي محاولة لإنقاذ الاتفاق، تسعى كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا الى الترويج لحل وسط على شكل عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على برنامج طهران للصواريخ بعيدة المدى. وبينما تقود فرنسا الخط المتشدد المعارض لتعديل الاتفاق.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات شديدة على مشروع الصواريخ الايرانية، نظرا للدور "المثير للجدل" لإيران في الشرق الأوسط ولا سيما في سوريا.

وكان نتنياهو، قد التقى في كانون الأول/ ديسمبر، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأخبره بأن "إسرائيل لن تتسامح مع سعي إيران لتعزيز تواجدها العسكري في سوريا ومحاولاتها السيطرة على لبنان وان تصنع هناك الصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى الموجهة ضد إسرائيل".