مؤشر بورصة فلسطين يرتفع بنسبة 0.22%

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين الخميس ارتفاعًا بنسبة 0.22%، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 895 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 550.40 نقطة، مرتفعًا 1.2 نقطة عن جلسة تداول أمس، مدعومًا بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.52% مع استقرار مؤشر قطاعي التأمين والخدمات، وانخفاض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 407 آلاف سهم، في 139 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 15 شركة، ارتفع منها سهم 3 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 9 شركات.

والشركات الرابحة كانت: البنك الإسلامي العربي، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

وتراجع سهم شركات القدس للمستحضرات الطبية، وبنك القدس، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك".

واستقر سهم الشركات التالية: المجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، والعالمية المتحدة للتأمين، والاتصالات الفلسطينية، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والبنك الوطني، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.