ماذا قال كونتي عن مانشستر سيتي؟

يعتقد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، أن مانشستر سيتي يمكنه السيطرة على الكرة الإنجليزية لفترة طويلة عقب تتويج فريق المدرب بيب غوارديولا بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وفاز سيتي بلقب الدوري مطلع الأسبوع الجاري، قبل خمس جولات على النهاية، ويتفاخر بتقدمه بفارق 16 نقطة على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وقال كونتي للصحفيين قبل توجه تشيلسي للقاء بيرنلي في الدوري، الخميس "مانشستر سيتي أحد الأندية التي يمكنها مواصلة الهيمنة والفوز ليس فقط في إنجلترا، ولكن يمكنه المنافسة في دوري أبطال أوروبا أيضا"، في إشارة إلى انبهاره بالفريق المتوج بالبريمييرليغ.

وأضاف "لديهم الإمكانية للقيام بذلك، إنه من الأندية القوية، ولديه تشكيلة قوية بها الكثير من اللاعبين المميزين، هو من الأندية التي تريد الاستثمار والتحسن".

وتابع المدرب الإيطالي "هناك الكثير من الأمور المميزة لديهم".

ويواجه تشيلسي مهمة صعبة للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تراجعه بفارق ثماني نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع على الرغم من أن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو خاض مباراة أكثر.

ويقر كونتي بحجم التحديات التي تواجه فريقه، لكنه حث لاعبي "البلوز"، على القتال لنيل مركز ضمن الأربعة الأوائل، حتى يستحيل الأمر من الناحية الحسابية.

وقال كونتي "يجب نحاول حتى النهاية للوصول إلى هدفنا، لو أردنا أن نتسم بالواقعية فسيكون من الصعب ان نقلص الفارق قبل خمس مباريات على النهاية".

وتابع مدرب الفريق اللندني "يجب أن تكون لدينا الرغبة للقتال والرغبة في تحقيق الهدف. لما لا؟"