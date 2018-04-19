الأردن يجدد موقفه الرافض لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

جددت الحكومة الأردنية موقفها الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وأكدت أنه "قرار باطل ومنعدم الأثر القانوني".

وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية اليوم، أن "القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس يضرّ عملية السلام ولا يخدم سوى القوى المتطرفة"، لافتا الى ان "استمرار غياب الحلّ العادل للقضية الفلسطينية يسبب الإحباط واليأس ويغذي التطرف في المنطقة".

وأضاف المومني: "إن الأردن كان وما يزال يسعى للاستمرار بالتأكيد على الإجماع الدولي لبطلان قرار نقل السفارة"، مشيراً إلى أن "هذا القرار أحادي الجانب ولا يخدم عملية السلام والتسوية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" ويسهم في تغذية التطرف بالمنطقة".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترمب نشر أمس عبر صفحته الرسمية عبر"تويتر" تدوينة، قال فيها إن إدارته تسعى لنقل سفارة بلاده الى القدس خلال شهر أيار (مايو) المقبل، في الذكرى السبعينية للنكبة الفلسطينية.

يشار أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أشار في وقت سابق أنه سيتم افتتاح السفارة في القدس نهاية 2019.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.