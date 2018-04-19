رئيس جديد ينهي عهد "آل كاسترو" في كوبا

انتخب ميغيل دياز كانيل الرجل الثاني في النظام الكوبي رسميا رئيسا للبلاد، الخميس، خلفا للرئيس المنتهية ولايته راؤول كاسترو، منهيا نحو 6 عقود من سلطة الأخوين كاسترو في الجزيرة.

وأفاد الموقع الكوبي الإلكتروني الرسمي "كوبا ديبايت" أن دياز كانيل، المدني البالغ من العمر 57 الذي كان المرشح الوحيد، ثبت النواب انتخابه لولاية من 5 سنوات قابلة للتجديد، بـ603 أصوات من أصل 604، أي بنسبة 99.83 بالمئة.

ومن المقرر أن يظل كاسترو البالغ من العمر 86 عاما رئيسا للحزب الشيوعي، طبقا لما حدده الدستور.

ويمثل رحيل راؤول عن منصب الرئيس لحظة فارقة لبلد عاش عقودا تحت حكم الشقيقين، أولا الزعيم الثوري فيدل كاسترو، ومن بعده شقيقه الأصغر راؤول الذي حكم البلاد على مدار السنوات العشر الماضية.