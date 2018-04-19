"مردخادي" في مرمى قناصة سرايا القدس

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس, مشاهد حصرية لجنود وقادة العدو الصهيوني وهم في مرمى قناصة السرايا.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الميادين الفضائية، مشاهد لجنود وقادة العدو الصهيوني على حدود قطاع غزة من بينهم قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو " أيال زمير" والجنرال "يؤاف مردخاي" وهم في مرمى قناصة سرايا القدس.

وفي نهاية الفيديو وجهت سرايا القدس رسالة للعدو الصهيوني باللغتين العربية والعبرية وتضمنت النص التالي:" أنتم تقتلون أبناء شعبنا بدم بارد، وتظنون أنكم محصنون، في الوقت الذي فيه كبار قادتكم في مرمى قناصينا".