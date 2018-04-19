3 أعضاء بالوطني يبعثون رسالة لـ"الزعنون".. ماذا قالوا؟

بعث ثلاثة أعضاء من المستقلين في المجلس الوطني الفلسطيني برسالة مفتوحة إلى سليم الزعنون، رئيس المجلس، تضمنت تحفظاتهم على انعقاد المجلس والأسباب التي دفعتهم إلى عدم تلبية دعوته بالحضور.

وقدم كل من الدكتور أنيس القاسم، رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس الوطني، والدكتور سلمان أبو ستة، الأكاديمي والشخصية الوطنية المعروفة، ورئيس مؤتمر الشتات، وعبد الباري عطوان، الكاتب والمؤلف، اعتذارهم عن عدم المشاركة في دورة المجلس المقرر انعقادها في رام الله يوم 30 نيسان (أبريل) الحالي.

وقال الأعضاء الثلاثة في رسالتهم، إن الدعوة إلى عقد هذه الدورة للمجلس بالصورة التي تمت عليها تتعارض مع بعض بنود النظام الأساسي لمنظمة التحرير، لأنها تمت دون مشاورات، وكذلك عقدها تحت حراب الاحتلال، وعدم مشاركة حركات وفصائل مقاومة لها ثقلها في الشارع الفلسطيني، مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ومقاطعة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وفصائل أخرى للاجتماع.

وطالب الأعضاء بتأجيل دورة انعقاد المجلس، وإجراء الترتيبات والمشاورات اللازمة لعقده في عاصمة عربية مثل الجزائر، أو أي دولة أخرى تقبل بعقده في أراضيها، والتأكد من قانونية عضوية المشاركين، وعدم تجاهل فلسطينيي الشتات الذين يمثلون 70 بالمائة من الشعب الفلسطيني، وانتخاب مجلس وطني جديد، وإعادة تشكيل مؤسسات المنظمة على أسس علمية بعيدا عن المحسوبية.