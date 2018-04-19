حماس تثمن موقف "الشعبية" من "الوطني"

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقف الجبهة الشعبية الرافض لعقد المجلس الوطني دون توافق فلسطيني، وعدته موقفاً "تاريخياً يأتي استجابة للمسؤولية الوطنية والحرص على مسيرة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ودعت حماس في بيان رسمي، اليوم الخميس، إلى اتخاذ "موقف مماثل" في رفض المشاركة في جلسة الوطني، وعدّت الحركة أن الرفض يأتي "استشعاراً بالمآلات الخطيرة لعقد المجلس الوطني دون توافق، وأهمها تأبيد الانقسام وتعزيز فرص تمرير المؤامرات، وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن".

ودعت حماس السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى "التقاط رسالة الإجماع الفلسطيني الرافضة لحالة التفرد بالقرار" والعمل على وقف "سياسة التفرد" وفي مقدمتها قرار عقد المجلس الوطني.

وأكدت أنها تقف بكل "قوة وصدق خلف مسيرة الإصلاح" وفق مقررات إعلان بيروت 2017، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت، والمضي قدما في " مسيرة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الحقيقية وصولاً لأهداف وتطلعات شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق، دعت الجبهة الشعبية في بيان رسمي صادر عنها إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة في 30 نيسان / أبريل الجاري، ومواصلة العمل من أجل عقد "مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص"، ومعالجة ملف الانقسام الذي "لا نريد له أن يتعمق ويتوسع في حال الإصرار على عقد الوطني بعيداً عن تلك الاتفاقيات".