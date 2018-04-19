ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.22%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 895 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 550.40 نقطة، مرتفعا 1.2 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.52% مع استقرار مؤشر قطاعي التأمين والخدمات، وانخفاض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 407 آلاف سهم، في 139 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 15 شركة، ارتفع منها سهم 3 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 9 شركات.

والشركات الرابحة كانت: البنك الإسلامي العربي، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

وتراجع سهم شركات القدس للمستحضرات الطبية، وبنك القدس، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك".

واستقر سهم الشركات التالية: المجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، والعالمية المتحدة للتأمين، والاتصالات الفلسطينية، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والبنك الوطني، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.