افتتاح أول دار سينما في السعودية بعد حظر دام 40 عاما

دشنت السعودية أول دار سينما في البلاد بعد حظر استمر 40 عاما في حفل حضرته شخصيات أجنبية ومسؤولون كبار . ويأتي هذا الافتتاح في إطار الإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحديث المملكة السعودية المحافظة، بعد السماح للمرأة بقيادة السيارات والاختلاط بين الجنسين وتنظيم حفلات عامة.

افتتحت السعودية الأربعاء أول دار سينما بالبلاد لتنهي حظرا دام نحو 40 عاما في إطار حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة المحافظة.

وحضر مسؤولون كبار بالحكومة وشخصيات أجنبية وشخصيات مختارة من قطاع الترفيه حفلا خاصا لمشاهدة فيلم "بلاك بانثر" على شاشة ضخمة بقاعة في الرياض.

وقال آدام آرون الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لدور السينما أيه.إم.سي. أنترتينمنت القابضة إن التذاكر ستطرح للبيع للجمهور غدا الخميس على أن يقام أول حفل عام يوم الجمعة.

وأضاف لرويترز "سيتمكن السعوديون الآن من الذهاب إلى دار سينما جميلة ومشاهدة الأفلام بالطريقة التي يفترض أن يشاهدوها بها: على شاشة ضخمة".

وانطلقت الاحتفالات في بهو دار السينما عندما أعلن آرون ووزير الإعلام السعودي التدشين الرسمي لدار السينما وتقدما إلى قاعة العرض التي تسع 450 شخصا.

وتخطط السلطات لإقامة نحو 350 دار سينما تضم أكثر من 2500 شاشة عرض بحلول عام 2030 لخدمة السكان البالغ عددهم أكثر من 32 مليون نسمة جلهم من الشباب تحت سن 30 عاما.