صلاح يتصدر قميص ليفربول الجديد

كشف ليفربول الإنجليزي، رسميا عن قميصه الجديد الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل 2018-2019.

وكما هو متوقع كان الجناح المصري محمد صلاح، هو الوجه الأبرز في حملة الترويج للقميص الجديد، وذلك بعد تألقه مع فريقه هذا الموسم، والذي انضم له الصيف الماضي من روما الايطالي.

وفي هذا الصدد قال قائد ليفربول جوردان هندرسون: "إن قميصنا ليس مجرد شيء نرتديه من أجل اللعب، بل هو جزء من هوية فريقنا".

وأضاف: "نشعر بالفخر الشديد عند ارتداء قميص ليفربول، هذا يعني الكثير بالنسبة لنا، أكثر مما يمكن تخيله، نادي ليفربول لا مثيل له، ليس لدي أي شك في أن معجبينا سيحبون القمصان الجديد، وسوف يرتدونه بفخر عندما يدعموننا في الموسم القادم"